На Ставрополье вдвое выросло число обращений с жалобами в ЦБ РФ

Жители Ставропольского края в первом квартале 2025 года направили в Банк России 1,49 тыс. обращений с жалобами, что почти вдвое превышает показатели аналогичного периода прошлого года. Об этом сообщает в пресс-службе отделения Южного главного управления Центрального банка РФ по Ставропольскому краю.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

«Увеличение числа обращений в Банк России — это прежде всего важный индикатор растущей осведомленности и вовлеченности людей в финансовые вопросы»,— прокомментировал управляющий ставропольским отделением Южного ГУ Банка России Георгий Тикунов.

Количество претензий на выполнение страховщиками обязательств по договорам ОСАГО возросло в 10 раз и составило 484 обращения. Более 400 раз ставропольцы высказывали недовольство нарушениями сроков выдачи документов по страховому случаю, задержками выплат возмещения и неверным применением коэффициента бонус-малус.

На деятельность банков в первом квартале 2025 года поступили 662 жалобы, что на 33 больше, чем в аналогичном периоде прошлого года. Наиболее значительно увеличилось число нареканий в категории «Отказ в проведении операций, блокировка счета» — 90 обращений, что в 10 раз превышает прежние показатели.

Николай Аксенов