Дорогу в Чурилово, которую осенью топило грунтовыми водами, оборудуют ливневками

Муниципальное казенное учреждение «Эксплуатация внешних инженерных сетей города Челябинска» (МУП «ЭВИС») объявило аукцион на ликвидацию подтопления дороги рядом с поселком Чурилово от остановки «Сад Тракторосад 3» до границы города с помощью установки дождевой канализации. Работы оценили в 16,7 млн руб., указано на портале госзакупок.

Подрядчику предстоит пробурить места для ливневок рядом с дорогой, смонтировать напорные полиэтиленовые газопроводные трубы, люки и решетки дождеприемника, а после забетонировать канализацию. На выполнение всех работ исполнителю дается два месяца сразу после подписания контракта. За это время нужно согласовать проект с ОАО «Российские железные дороги». Заявки принимаются до 28 мая.

Как сообщал «Ъ-Южный Урал», в ноябре прошлого года дорогу у остановки «Сад Тракторосад 3» около недели заливало грунтовыми водами. Трассу постоянно очищал подрядчик, также жидкость отводили в коллектор дождевой канализации в районе железнодорожного переезда в поселок Развязка.

Виталина Ярховска