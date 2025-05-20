Таганрогские перевозчики предложили поднять цену за проезд на 5 рублей

Глава Таганрога Светлана Камбулова провела личную встречу с представителями транспортных компаний — перевозчиков пассажиров на городских маршрутах. Об этом она сообщила в своем телеграм - канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: предоставлено пресс-службой администрации города Ростова-на-Дону Фото: предоставлено пресс-службой администрации города Ростова-на-Дону

«Непростая ситуация» возникла из-за неудовлетворительной работы перевозчиков, а проверки работы транспортных компаний и штрафы за неисполнение контрактных обязательств «не дают должного эффекта»,— считает глава Таганрога.

По ее словам, практически на каждом маршруте, за редким исключением, происходит недовыпуск автобусов, нарушение графиков движения, некачественный подвижной состав, который не меняется и не обновляется годами.

«Как мы будем вместе менять ситуацию?»,— спросила госпожа Камбулова у участников диалога.

Руководители транспортных предприятий высказали свою точку зрения о сложившейся ситуации, а затем предложили повысить в городе стоимость проезда. Предложение о повышении тарифа озвучил депутат городской Думы.

«Просьба от всех перевозчиков — повысить тариф на 5 рублей. Мы были бы вам все очень благодарны»,— высказался зам. председателя комиссии по ЖКХ и транспортному хозяйству Таганрогской Думы Олег Тимохин.

Для принятия взвешенного решения по итогам состоявшейся встречи, глава Таганрога попросила предоставить экономическое обоснование данного обращения.

Валентина Любашенко