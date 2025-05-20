Бастрыкину повторно доложат о похищении ребенка из Новороссийска в Турцию

Председатель СКР Александр Бастрыкин затребовал повторный доклад по делу о похищении четырехлетнего мальчика его отцом-гражданином Турции из Новороссийска в 2022 году. Об этом сообщает информационный центр ведомства в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба СКР Фото: пресс-служба СКР

Расследование началось после обращения женщины Новороссийска, которая не согласна с ходом дела о пропаже ее четырехлетнего сына. По ее словам, в августе 2022 года отец мальчика, который является гражданином Турции, подсыпал ей снотворное во время встречи, забрал ребенка и скрылся.

Заявительница отметила, что ее обращение в полицию не дало результатов, и фигурант дела свободно вывез ребенка за пределы страны.

Сейчас СУ СК по Краснодарскому краю продолжает расследование этого преступления. Господин Бастрыкин уже запрашивал информацию по делу и теперь потребовал предоставить новый доклад с учетом всех аргументов, изложенных матерью.

Контроль за выполнением поручения осуществляет центральный аппарат ведомства.

Мария Удовик