«В дорогу они взяли только небольшие рюкзаки»

Обозреватель “Ъ FM” Яна Лубнина рассказывает, как аналитики и исследователи в сфере ИИ из Америки путешествуют по миру.

Пара цифровых кочевников три года живет в пятизвездных отелях. Опытные путешественники обсуждают впечатляющий рассказ на Reddit. За три года молодой мужчина со своей женой посетил 27 стран и провел более тысячи ночей в люксовых гостиницах вроде Marriott и Hyatt, что обошлось им дешевле, чем их предыдущее арендованное жилье.

Семья решила продать все свое имущество в 2021-м, за исключением небольших рюкзаков. В дорогу они взяли только их, и это для многих самое удивительное. В небольшую сумку помещается тщательно отобранный и сбалансированный комплект общим весом менее 3 кг: три футболки, три пары носков, нижнее белье, шорты, средства гигиены и гаджеты — хранилище данных, зарядка и пауэрбанк, смартфон, наушники и тревел-адаптер. Со временем вещи, конечно, накопились, но в пределах 15-литрового чемодана.

Оба работают на американский рынок аналитиками и исследователями в сфере искусственного интеллекта. Налоговое резидентство предпочитают на Кипре. За счет накопленных бонусных баллов и программ лояльности паре удается иногда летать бесплатным бизнес-классом, а на отели в месяц уходит не более $3 тыс. Среди прочих находок — грамотное использование кредиток, так, чтобы не было лишних списаний за международные платежи, но были программы лояльности, включающие медстраховку и скидки на туристические продукты. Выгоднее всего платить в местной валюте без конвертации и быть готовым снять наличные. Суммарно такая жизнь обходится в $70 тыс. в год, по $35 тыс. за человека — это, кстати, далеко не минимум.

Ранее американские СМИ рассказывали про пару 32-летних учителей, которые решили бросить привычную жизнь и начать путешествовать на круизных лайнерах. Так, за первые восемь месяцев новой жизни они умудрились потратить не больше $10 тыс. И все это с видом на море.

Яна Лубнина