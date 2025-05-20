Обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Буткевич рассказывает о том, чем примечательны прошедшие майские аукционы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Лучо Фонтана, Spatial Concept, The End of God

Фото: Eduardo Munoz / Reuters Лучо Фонтана, Spatial Concept, The End of God

Фото: Eduardo Munoz / Reuters

«Майскую аукционную неделю» продолжили трехчастные вечерние торги Sotheby`s в Нью-Йорке. Они принесли в общей сложности $186,1 млн за 68 лотов, приблизившись к верхней границе своей оценки в $141-205 млн. Результат, хотя и выше, чем полгода назад на аналогичной неделе, все же оказался на 18% ниже, чем эквивалентная продажа в мае 2024-го, которая принесла тогда $228 млн.

Этот солидный, хотя и не впечатляющий главный итог отразил более широкую тенденцию на всех торгах этой недели: высокий спрос на первоклассные работы и более осторожный интерес к молодым и средним по карьере художникам. Покупатели делали агрессивные ставки на работы с серьезным происхождением или институциональной привлекательностью, но были более осторожны в иных категориях.

Sotheby`s начал вечер с продажи 12 лотов из коллекции влиятельного галериста Барбары Гладстоун, которая умерла в прошлом году. Все 12 работ, которые попали на аукцион без гарантий, были проданы, причем восемь из них превысили свои верхние оценки. Общая сумма продажи составила $18,5 млн.

За продажей собрания Гладстоун последовал стринг из 15 работ со всеми гарантиями от известного дилера Даниэлы Люксембург (помните, когда-то один знаменитый аукционный дом даже назывался Phillips De Pury Luxembourg?), с сильным акцентом на послевоенных итальянских художниках, особенно связанных с Арте повера. Первый лот стринга Люксембург — скульптура Лучо Фонтаны Concetto Spaziale 1960-х годов была продана за $764 тыс., в шесть раз выше максимальной оценки. А «зеркальная картина» Микеланджело Пистолетто Maria Nuda вызвала пятиминутное сражение ставок между восемью покупателями. Работа была продана за $2,7 млн, что более чем вдвое превысило максимальную оценку. Еще одна «Пространственная концепция. La fine di Dio» (масло, Фонтана) ушла с молотка за $14,5 млн. После продажи Люциус Эллиотт, глава отдела продаж современных экспонатов, отметил, что ключевым фактором успеха лотов стрингов Гладстоун и Люксембург стал провенанс, происхождение коллекций.

Дмитрий Буткевич