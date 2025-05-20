«Журналисты дали ему прозвище "божественный хвостик"»

Спортивный обозреватель “Ъ FM” Владимир Осипов рассказывает, как менялось отношение фанатов к итальянскому нападающему.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Reuters Фото: Reuters

Гениальные футболисты нередко сталкиваются как с большой любовью фанатов, так и с их лютой ненавистью. Но история итальянского нападающего Роберто Баджо, который пережил подобное несколько раз, одна из самых ярких. В Италии футбол всегда был почти религией и талантливых игроков ценили и любили. Баджо был одним из таких.

В 90-м он выступал за «Фиорентину», и, когда стало известно о переходе нападающего в «Ювентус», начались ни много ни мало массовые беспорядки. Горожане устраивали митинги, перекрывали дороги, громили баннеры с изображением Баджо и сборной Италии. К тому же чемпионат мира в этом году проходил на Апеннинском полуострове. Болельщики специально приходили на тренировки сборной, чтобы оскорбить футболиста. Но в матчах за сборную Баджо играл блестяще, и проклятия в его адрес вновь сменились беззаветной любовью. Именно тогда журналисты, обратив внимание на новую прическу игрока, дали ему прозвище «божественный хвостик».

Выиграть мундиаль не вышло, и все в Италии ждали 1994 года, где «Скуадра Адзурра» была одним из претендентов на титул. В США Баджо вновь был великолепен. Более того, он, можно сказать, тащил команду на себе. Итальянская пресса писала, что Баджо единственный герой турнира. В финале Италия встретилась с Бразилией. Основное время завершилось без забитых мячей, дополнительное тоже. Серию пенальти итальянцы проводили чудовищно, не забили Франко Барези и Даниэле Массаро. Так вышло, что именно от удара Баджо зависело, останется Италия в игре или нет.

Роберто пробил выше ворот, и именно этот удар сделал Бразилию чемпионом мира четвертый раз в истории. Болельщики и журналисты вмиг забыли всё, что было до этого промаха, и Баджо начали травить. Какое-то время ему даже пришлось прятаться от разъяренных фанатов. К счастью, эта история не завершила карьеру футболиста. Он еще показал себя, в том числе в сборной. Но простить того промаха, который якобы лишил Италию чемпионского титула, Баджо на родине так и не смогли.

Владимир Осипов