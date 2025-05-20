В минэкологии считают чрезмерным количество хищных животных в Башкирии

В министерстве природопользования и экологии Башкирии считают, что численность хищных животных в регионе значительно превышает допустимые нормы. Причиной такой ситуации в ведомстве видят недостаточную активность охотников из-за низкого спроса на мясо и шкуры и животных, следует из пресс-релиза на сайте минэкологии по итогам заседания в республиканском Совете по правам человека.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Кроме того, на деятельность охотников негативно сказываются высокие затраты на путевки и топливо и недовольство зоозащитников, полагают в министерстве.

Участвовавший в заседании совета заместитель министра природопользования и экологии Камиль Биргулиев анонсировал вознаграждения охотникам, участвующим в регулировании численности диких животных.

Идэль Гумеров