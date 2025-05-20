Спрос на франшизы в сфере услуг Краснодара вырос в 2,5 раза

В Краснодаре спрос на франшизы в сфере услуг за первый квартал 2025 года вырос в 2,5 раза по сравнению с четвертым кварталом 2024 года. Такие данные предоставила пресс-служба сервиса «Авито».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Аналитики отметили рост интереса к франшизам в строительной сфере, который увеличился в 2,5 раза, а также в области красоты и здоровья на 19%. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, запросы на франшизы в торговле возросли в 4,5 раза, в сфере услуг — на 65%, а в производстве — на 29%.

Активность на рынке франшиз Краснодара осталась на уровне конца 2024 года. Наибольшую долю спроса заняла торговля с 39%, средний паушальный взнос составил 600 тыс. руб. На втором месте оказались услуги с 16% запросов и средним взносом 400 тыс. руб., а на третьем — производство с 13% запросов и взносом около 250 тыс. руб.

В первом квартале 2025 года спрос на франшизы сохраняет высокий уровень и демонстрирует небольшой рост по сравнению с последним кварталом прошлого года. Предприниматели ищут надежные модели для инвестиций, так как входные барьеры в такой бизнес обычно ниже, что снижает риски, подчеркивают представители сервиса.

Количество предложений франшиз также увеличилось: за год число объявлений о поиске франчайзи возросло на 7%. Особенно заметно увеличилось количество предложений в области пунктов выдачи заказов (в шесть раз), арендного бизнеса (в три раза) и в сегменте красоты и здоровья (на 66%).

На платформе «Авито» в Краснодаре продолжает наблюдаться высокий интерес к покупке готового бизнеса — на этот вариант приходится 84% запросов. Число желающих стать партнерами существующего бизнеса за квартал возросло на 48%, а за год — на 20%.

Среди сфер, показавших значительный рост спроса в первые три месяца 2025 года, выделяются информационные технологии (82%), сельское хозяйство (22%) и пункты выдачи заказов (8%). В годовом выражении спрос на пункты выдачи заказов увеличился в 4 раза, на ИТ-бизнес — на 87%, а на арендный бизнес — на 51%.

Мария Удовик