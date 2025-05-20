«Модель интегрируется в экосистему и работает как любая станция с "Алисой"»

Обозреватель “Ъ FM” Александр Леви рассказывает о достоинствах и недостатках первой портативной колонки с «Алисой», ориентированной на активный отдых.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алиса Фото: Алиса

«Яндекс» начал продажи своей беспроводной портативной колонки «Станция Стрит». Мне удалось одному из первых протестировать новинку во время майских праздников. Модель по всем канонам вендора интегрируется в экосистему и работает как любая другая станция с «Алисой» в домашних условиях, но ориентирована, конечно, на активный образ жизни. На это указывают и износостойкие материалы из прочной ткани по бокам, и прорезиненные основания цилиндрического устройства. Такая форма, кстати, удобна и для установки, и для переноски. Разработчики предусмотрели встроенную петлю, а в комплект добавили симпатичный матовый металлический карабин с тканевой ручкой. Мозг сразу начинает придумывать, куда бы колонку подвесить, кроме как на дерево, пояс или рюкзак. Возможно, я жадничаю, но мне нужна была еще одна петля с карабином, чтобы сильнее фиксировать колонку. Все-таки болтающиеся во время прогулок 680 г на одном креплении быстро утомляют своим размеренным постукиванием по телу.

Два очень практичных цвета (черный и хаки), обилие черной фурнитуры и прорезиненных элементов, а также два режима звучания («дом» и «улица») с автоматическим переключением прямо указывают на готовность сопровождать владельца на природе. По заверениям создателей, тканевая обивка «Станции Стрит» устойчива к ультрафиолету, значит, дольше сохранит товарный вид. Внутри организована защита от пыли и влаги по стандарту IP67. Звук мощностью 30 Вт в соотношении с габаритами устройства мне понравился. А вот любителей пробирающих басов и ценителей стерео он вряд ли удовлетворит. Подключаться к источнику звука можно как по Wi-Fi, так и по Bluetooth. И в последнем случае новинка «Яндекса» позволяет управлять воспроизведением музыки с помощью голоса. Запуск, паузу, следующий или предыдущий треки колонка включит как только распознает определенную и интуитивную для пользователя команду из небольшого набора. Это как раз то, что принято называть killer feature. Очень понравилось. Во многом потому, что этот сценарий отработан до рефлексов на домашних устройствах с «Алисой».

Отсутствующий миниджек меня не беспокоил. Куда больше я бы обрадовался функции пауэрбанка. Но рассчитывать на 3300 мАч как на запасной объем питания — скорее утопия. Надо оставить его на музыку. Возможность заранее загрузить треки в память устройства тоже выглядит полезной потенциальной доработкой. Но проще и органичнее все же сценарий, когда музыкальная коллекция хранится на смартфоне. Стоимость умной колонки — 14 990 руб.

Александр Леви