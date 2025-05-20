В Саратовской области дефицит бюджета составляет почти 17 млрд рублей.

В бюджет Саратовской области решено внести поправки. Их обсуждали в облдуме на заседании комитета по бюджету, налогам и собственности.

Министр финансов Саратовской области Ирина Бегинина выступила с докладом. Бюджет необходимо увеличить на 543,3 млн руб. Из них 270 млн руб. пойдут на закупку лекарств для льготников.

Для разработки проектно-сметной документации по реконструкции еще трех трамвайных маршрутов 4, 7 и 10 в Саратове предусмотрено 89,2 млн руб. На повышение с 1 июня зарплаты работникам предприятия «Саратовгорэлектротранс» будет выделено 90,1 млн руб.

Дополнительные центры проведения демонстрационного экзамена в районах области получат на закупку современного оборудования 23 млн областных средств. Пяти детским оздоровительным лагерям требуются 6,5 млн руб. на получение разрешительных документов. На закупку учебников пойдут 11,8 млн руб., участие сборных команд регионов в чемпионатах по профессиональному мастерству обойдется в 7,2 млн руб.

С учетом изменений параметры областного бюджета на 25 год таковы: доходы — 175,8 млрд, расходы — 192,7 млрд руб. Дефицит — 16,9 млрд руб.

Депутат Ольга Лубкова спросила, под какие будущие доходы планируются

543,3 млн руб.

«За счет единственного источника: это банковские кредиты, — пояснила госпожа Бегинина. — По мере исполнения доходной части областного бюджета доходы бюджета будут скорректированы, я думаю, после первого полугодия». Проект бюджета депутаты поддержали.

Татьяна Смирнова