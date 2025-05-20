Омского министра культуры требуют привлечь к административной ответственности

Прокуратура инициировала привлечение министра культуры Омской области Юрия Трофимова к административной ответственности по ч. 3 ст. 15.15.3 КоАП РФ (нарушение получателем средств бюджета условий их предоставления). Протокол направлен в региональное управление Федерального казначейства, но решение по нему еще не принято, рассказала «Ъ-Сибирь» официальный представитель облпрокуратуры Татьяна Булихова.

По информации прокуратуры, ведомство выявило финансовые нарушения при проведении капитального ремонта здания Омского театра юных зрителей (ТЮЗ). «Из-за вскрытых недостатков проектной документации срок окончания ремонтных работ, которые необходимо было завершить к концу 2023 года, неоднократно переносился. В результате регионом не было исполнено соглашение о предоставлении субсидий, в федеральный бюджет возвращено свыше 26 млн руб.»,— сообщила Татьяна Булихова.

Кроме того, по ее словам, проверка установила, что для ремонта ТЮЗа были поставлены контрафактное товары, в результате региональному бюджету был причинен ущерб в размере 2,5 млн руб. Прокуратура инициировала возбуждение уголовного дела о мошенничестве в отношении директора компании-поставщика и направила в арбитражный суд исковое заявление о взыскании с фирмы указанной суммы.

Илья Николаев