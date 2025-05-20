Симоне Индзаги зовут на восточную сказку

Один из наиболее авторитетных футбольных тренеров мира Симоне Индзаги, на данный момент возглавляющий миланский «Интер», по завершении сезона может сменить европейскую прописку на ближневосточную. Саудовский клуб «Аль-Хиляль» предложил итальянцу контракт с зарплатой в €20 млн в год. Инсайдер Джанлука Ди Марцио, правда, уверяет, что Индзаги предложение отклонил. Но с формулировкой отнюдь не означающей, что отказ был окончательным. Дело в том, что 31 мая итальянскому тренеру предстоит главный матч жизни — финал Лиги чемпионов, в котором миланцы встретятся с ПСЖ. В преддверии такой игры тренер просто не имеет права даже намекать своим игрокам на то, что он собрался на выход. Но с учетом того, что нынешняя зарплата Индзаги не превышает €6 млн, устоять против более чем трехкратного повышения зарплаты ему будет совсем непросто.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Если Симоне Индзаги согласится на предложение «Аль-Хиляля», он войдет в топ-3 самых высокооплачиваемых футбольных тренеров мира

Фото: Alessandro Garofalo / Reuters Если Симоне Индзаги согласится на предложение «Аль-Хиляля», он войдет в топ-3 самых высокооплачиваемых футбольных тренеров мира

Фото: Alessandro Garofalo / Reuters

Главный тренер миланского «Интера» Симоне Индзаги по завершении сезона может пополнить список специалистов, отказавшихся от престижных европейских турниров, предпочтя им большие деньги, которые сулит поездка на заработки в Саудовскую Аравию. Как сообщило итальянское издание La Gazzetta dello Sport, президент клуба саудовской лиги «Аль-Хиляль» Саад Бен Нафель предложил Индзаги работу. Для обсуждения предстоящей сделки господин Бен Нафель пригласил в Эр-Рияд представителей итальянского специалиста, которые согласились обсудить сотрудничество. На данный момент у «Аль-Хиляля» главного тренера нет — две недели назад с должности был уволен португалец Жоржи Жезуш. Добавим, что за два тура до завершения чемпионата Саудовской Аравии «Аль-Хиляль» идет на втором месте, отставая на шесть очков от «Аль-Иттихада». Иными словами, Индзаги предлагают топ-клуб лиги.

Однако, как сообщил позже известный итальянский инсайдер Джанлука Ди Марцио со ссылкой на источники в окружении Индзаги, тренер не намерен принимать предложение о переходе.

Впрочем, в сообщении нет упоминаний о том, что Индзаги отказывается от смены работы в принципе. Речь идет лишь о том, что в данный момент он полностью сфокусирован именно на работе с «Интером» и сейчас не время думать о чем-то еще.

С последним спорить трудно. Уже в пятницу Симоне Индзаги предстоит важнейший матч против «Комо». Игра состоится в рамках последнего тура чемпионата Италии. От ее исхода, а также от того, как сложится встреча лидера чемпионата «Наполи», опережающего миланцев на одно очко, с «Кальяри», зависит судьба титула чемпиона Италии. А еще через неделю Индзаги предстоит главный пока матч всей его тренерской карьеры — в финале Лиги чемпионов «Интер» 31 мая в Мюнхене сыграет против ПСЖ. На данный момент главным достижением в послужном списке Индзаги является победа в чемпионате Италии в прошлом сезоне. И далеко не факт, что когда-нибудь еще ему представится шанс взять самый престижный футбольный клубный трофей мира. Так что сейчас Симоне Индзаги действительно не до переговоров о новом контракте.

Однако, если отвлечься от остроты момента и рассуждать прагматически, можно предположить, что предложение «Аль-Хиляля» имеет отличные шансы на то, чтобы быть принятым. Все дело в деньгах.

На данный момент, по информации издания Tuttosport, зарплата Индзаги составляет €6 млн в год. Его контракт действует до лета 2026-го. Руководство «Интера» уже предложило ему продление соглашения еще на год с увеличением зарплаты до €6,5 млн. Кроме того он может получить в виде бонусов еще до €3 млн. Очевидно, что максимальные премиальные будут выплачены только в том случае, если тренер выиграет вообще все что можно.

На этом фоне предложение «Аль-Хиляля» смотрится привлекательно. Даже с учетом всех премий, которые сулит Индзаги «Интер», в Саудовской Аравии он заработает в два с лишним раза больше. Не стоит также забывать, что «Аль-Хиляль» принадлежит Суверенному инвестиционному фонду Саудовской Аравии (PIF) с его практически безграничными ресурсами (активы под контролем структуры оцениваются в $1 трлн). Иными словами, если вдруг Индзаги будет упрямиться, «Аль-Хиляль» всегда сможет изыскать возможность улучшить первоначальное предложение.

Саудовская футбольная лига, уже несколько лет назад зарекомендовавшая себя как место для отличных заработков для футболистов (один только Криштиану Роналду ежегодно получает в «Ан-Насре» около €180 млн), проявляет не меньшую щедрость к тренерам. По информации frontofficesports.com, трое из десяти наиболее высокооплачиваемых наставников футбольных клубов работают с саудовскими командами. Возглавляет рейтинг главный тренер мадридского «Атлетико» аргентинец Диего Симеоне с его выдающейся зарплатой в €29 млн, на втором месте испанец Пеп Гвардиола («Манчестер Сити», €24 млн), на третьем — его соотечественник Микель Артета («Арсенал», €18 млн). А вот на четвертом — Стефано Пиоли из «Ан-Насра» (€17,5 млн), на шестом — немец Маттиас Яйссле («Аль-Ахли») — €11 млн, на девятом до недавнего времени был Жоржи Жезуш — €9,8 млн. Иными словами, если Индзаги все-таки примет предложение саудовской команды, он войдет в топ-3 самых высокооплачиваемых тренеров мира. Конечно, менять престижный европейский футбол на ближневосточный мало кто хочет, но как гласит распространенная в США поговорка: «Двадцать баксов — двадцать баксов».

Александр Петров