В Саратовской области свободные участки отдадут под парки и скверы

В Саратовской области на свободных земельных участках в первую очередь решено размещать парки, сады, скверы, обустраивать места для занятий спортом. Соответствующий законопроект был представлен в облдуме на заседании комитета по вопросам жилищной, строительной и коммунальной политики.

Новеллу внесли депутаты фракции «Единой России». Алексей Антонов сообщил, что поправка вносится в стратегию социально-экономического развития субъекта Российской Федерации. Этот документ предопределяет приоритеты, направление стратегического развития региона. Федеральный закон о стратегическом планировании предоставляет региону право включать другие положения.

Законодательно предлагается закрепить, чтобы на земельных участках, находящихся в границах населенных пунктов, в первоочередном порядке размещались парки, сады, скверы, обустройство мест для занятия спортом, физической культуры, пеших прогулок.

У депутатов возникли вопросы: как будет определяться первоочередность, что земельные участки должны отдаваться именно под места отдыха, а не под строительство жилья или коммерцию?

«Муниципалитет принимает для себя решения и нормы озеленения своей территории, — ответил господин Антонов. — Может, на освободившемся участке необходимо поставить трансформаторную станцию. Это должно приниматься через публичные слушания».

Представитель прокуратуры области Анастасия Соболевская сообщила, что законопроект не противоречит федеральному законодательству, но нуждается в разработке нормативно-правовой базы как регионального, так и муниципального уровня. Если по результатам мониторинга, проводимого прокуратурой, будет нарушаться первоочередной порядок предоставления земельных участков под парки и скверы, то об этом будут поставлены в известность губернатор и председатель облдумы.

Депутаты поддержали рассмотрение законопроекта в двух чтениях на ближайшем заседании облдумы.

Татьяна Смирнова