Боевик ВСУ получил 16 лет заключения за теракты в Курской области

Военнослужащего 129 отдельной бригады территориальной обороны вооруженных формирований Украины солдата Сергея Шаповала признали виновным в совершении террористического акта в Курской области (пп. «а», «в» ч. 2 ст. 205 УК РФ, до 20 лет лишения свободы). Суд приговорил его к 16 годам лишения свободы. Первые три года осужденный проведет в тюрьме, оставшийся срок — в колонии строгого режима. Об этом сообщили в СКР.

Следствие и суд установили, что в ноябре 2024 года Шаповал в составе подразделений ВСУ незаконно вторгся в Россию. В селе Плехово Суджанского района Курской области террорист запугивал мирных жителей и открывал по ним огонь, а также стрелял в российских военнослужащих.

В ходе боевых действий российские военнослужащие задержали боевика и передали его следствию.

12 мая реальный срок за теракт в Курской области получил наводчик ВСУ.