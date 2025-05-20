В Самаре предприятие задолжало 93 работникам более 3,5 млн рублей
В Самаре предприятие, осуществляющее производство оборудования для очистки сточных вод, в апреле 2025 года не выплатило 93 работникам зарплату в размере 3 млн 570 тысяч рублей. Это выяснилось в ходе проверки, проведенной прокуратурой Железнодорожного района.
Фото: Павел Смертин, Коммерсантъ
Прокуратура внесла представление директору организации, а также возбудила в отношении должностного и юридического лиц дела об административном правонарушении по ч. 6 ст. 5.27 КоАП РФ «Невыплата в установленный срок заработной платы».
Кроме того, прокуратурой района инициирован судебный порядок взыскания задолженности по заработной плате перед работниками промышленного предприятия.
«Акты прокурорского реагирования находятся на рассмотрении»,— заявили в надзорном ведомстве.