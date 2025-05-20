Более 200 семей из аварийных домов Черкесска получат жилье в 2025 году

Свыше 200 семей Черкесска, проживающих в многоквартирных домах, непригодных для сейсмоусиления, получат новое жилье 2025 году. Об этом сообщил мэр города Алексей Баскаев на заседании городской думы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

«В прошлом году 117 семей — жители трех многоквартирных домов — получили новые квартиры в северной части города. Всего с 2021 года новое жилье получили 680 семей»,— заявил Алексей Баскаев.

В 2024 году в Черкесске ввели в эксплуатацию более 125 тыс. кв. м жилья, доля индивидуальных застройщиков составила почти 18% от общей площади. За последние пять лет возвели свыше 276 тыс. кв. м жилья в многоквартирных домах.

Николай Аксенов