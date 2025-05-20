С начала сезона почти полторы тысячи жителей Самарской области укушены клещами

С начала эпидемического сезона в Самарской области зарегистрировано 1468 пострадавших от укусов клещами, из них 521 ребенок. Об этом сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

По сведениям ведомства, за последнюю неделю наблюдения случаев заболевания среди населения региона клещевым вирусным энцефалитом, моноцитарным эрлихиозом и гранулоцитарным анаплазмозом человека не зарегистрировано.

Для предупреждения заражения населения в регионе ежегодно проводятся акарицидные обработки на территориях высокого риска заражения людей. На 2025 год запланировано противоклещевых обработок на общей площади 4166,9 га, по состоянию на 19 мая обработки проведены на 775,7 га.

Алексей Алексеев