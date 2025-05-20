Краевые власти рассчитывают сократить потребность в водителях на муниципальных маршрутах до 15% к концу года

Сегодня комитет заксобрания Пермского края рассмотрел вопрос о нехватке водителей на межмуниципальных и муниципальных маршрутах. Как рассказал замминистра транспорта Александр Полыгалов, на конце 2024 года нехватка водителей от штатного расписания на межмуниципальных маршрутах составляла 16%, и 25% — на муниципальных маршрутах города Перми.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

В целях сокращения оттока специалистов из отрасли были предприняты меры. В частности, увеличилась стоимость новых контрактов на 23% на межмуниципальных маршрутах и на 20% на муниципальных маршрутах. В росте стоимости в том числе заложена возможность повышения зарплаты водителям. Кроме того, администрацией Перми организованы конкурсы профмастерства, а на городских экранах демонстрируются ролики, повышающие престижность профессии водителей.

Александр Полыгалов также рассказал, что в Перми произойдет оптимизация маршрутной сети и запуск автобусов особо большого класса вместимости. Это позволит сократить потребность в водителях на 100 человек, уточнил чиновник. Таким образом, к концу 2025 года дефицит водителей на городских маршрутах может сократиться до 15%.

Депутат Вероника Куликова поинтересовалась, не подразумевает ли запуск автобусов особо большого класса вместимости сокращения частоты рейсов. По ее мнению, это может негативно сказаться на удобстве пассажиров. «Как бы не получилась обратная ситуация с качеством транспортного обслуживания»,— отметила она.

Александр Полыгалов в ответ заверил, что в утреннее и вечернее время частота рейсов сохранится на прежнем уровне. Он уточнил, что в результате нововведения вместимость автобусов вырастет в полтора раза и будет решена проблема, когда пассажиры не влезают в салон.