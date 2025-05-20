Морской терминал в Усть-Луге летом удвоит перевалку аммиака на экспорт

После ввода в строй ж/д эстакады и холодильной установки морской терминал Port Favor в Усть-Луге увеличит мощность комплекса по перевалке аммиака в два раза, сообщает «Деловой Петербург».

Это планируется сделать до конца июня. На текущий момент терминал способен обрабатывать до 108 автоцистерн в сутки, в итоге на суда перегружают 2,6 тыс. тонн аммиака.

С момента запуска Port Favor в декабре прошлого года по май на экспорт отправлено около 250 тыс. тонн бесцветного газа. Нитрид водорода поступает в терминал с завода в Кингисеппском районе, автопарк логистической компании состоит из 48 единиц.

По словам директора по производству Port Favor Михаила Киселева, после введения в строй ж/д эстакады начнутся работы по документальному оформлению ж/д пути. Аммиак будут везти со станции Сала угловым потоком, со сменой направления движения по станции Веймарн.

В дальнейшем при необходимости с РЖД согласуют «выделенные» нитки графика следования поездов как со станции Сала до терминала, так и обратно.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что акционерному обществу «Балтийский балкерный терминал» продлили разрешение на строительство универсального перегрузочного комплекса минеральных удобрений в Большом порту Петербурга.

Андрей Маркелов