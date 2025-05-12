Госстройнадзор продлил разрешение на строительство терминала минудобрений

Акционерному обществу «Балтийский балкерный терминал» продлили разрешение на строительство универсального перегрузочного комплекса минеральных удобрений в Большом порту Петербурга, сообщает Госстройнадзор. Оно будет действовать до конца года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

По данным ведомства, компания планирует возвести на территории Угольной гавани восьмиэтажное здание высотой 39 метров. Два из восьми этажей будут подземными. Площадь застройки составит 36,7 тыс. кв. м. Площадь самого объекта капстроительства — 87,7 тыс. кв. м.

Изначально разршение на стройку выдали в июне 2023 года. Подрядчик должен был исполнить договор до 28 февраля 2025 года, однако в проектную документацию позже были внесены изменения. Стоимость контракта, согласно данным с портала госзакупок, составила 5,4 млрд рублей.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что штаб-квартиру Сбербанка планируют возвести на намыве Васильевского острова.

Андрей Маркелов