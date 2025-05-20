«Локомотив» и ЦСКА сыграли вничью 2:2, матч на «РЖД Арене» завершал программу 29-го тура. Такой результат вернул армейцам третье место в турнирной таблице. За развитием событий следил спортивный обозреватель “Ъ FM” Владимир Осипов.

В дерби «Локомотив»—ЦСКА, на первый взгляд, мотивация была только у армейцев, которые претендуют на бронзу. Но вокруг железнодорожников ходит много слухов, и, возможно, последние матчи чемпионата станут определяющими для будущего клуба. Главный тренер команды Михаил Галактионов перед стартовым свистком заверил всех, что с мотиваций у игроков все в полном порядке: «Нам надо опережать своих соперников, утвердиться с точки зрения нашего результата и качества игры, которое было достаточно неплохим в последнем матче. Вот от этого отталкиваемся».

Поверили в слова тренера не все, а зря. С первых минут стало понятно, что уступать сопернику игроки «Локо» не собираются. Они бесстрашно шли в стыки и пытались искать счастья в атаке. Кстати, железнодорожники вышли на поле в новой форме — темно-синей с красно-зелеными вкраплениями. Смотрелся комплект очень эффектно. О футболе «Локомотива» подобное сказать было трудно, но зато с эффективностью у команды все было в полном порядке. Уже к 25-й минуте Дмитрий Воробьев оформил дубль, и комментатор Дмитрий Шнякин после этого даже задал вопрос тем, кто не сомневался в победе армейцев.

Все ответы по поводу возможностей ЦСКА были получены во втором тайме. Не просто так армейцам поют дифирамбы, и очевидно, что главный тренер Марко Николич управляет игрой команды по ходу любой встречи, как дирижер — оркестром. Грамотные замены наставника привели к тому, что все перевернулось, и болельщики увидели уже совсем другой ЦСКА. «Локомотив» отбивался как мог, но на 80-й минуте счет стал равным. Стоит сказать, что если бы не вратарь железнодорожников Антон Митрюшкин, армейцы могли забить и больше, но не вышло. Матч так и завершился вничью, 2:2. Для ЦСКА этот результат вполне комфортен, так как позволил команде обойти «Динамо» и вернуться на третье место в турнирной таблице. Теперь для того, чтобы взять бронзовые медали РПЛ, красно-синим нужно обыграть на своем поле «Пари НН». С большой долей вероятности это случится. Футбольный эксперт Андрей Аршавин не сомневается в таком исходе: «Чем силен этот ЦСКА? После замен игра не проваливается, а, наоборот, добавляется агрессия и скорость. И все команды, как мы видим, этого не выдерживают».

А вот что касается чемпионства, то здесь все сложнее. Судьба золотых медалей решится 24 мая в матчах «Краснодар»—«Динамо» и «Зенит»—«Ахмат». Для того чтобы завоевать чемпионский титул впервые в своей истории, южанам нужно побеждать динамовцев, которые намерены этого не допустить. Говорят, в московском клубе даже обещали игрокам повышенные премиальные, если у них получится остановить соперников на пути к золоту. Так что нас ждет крутое шоу.

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Владимир Осипов