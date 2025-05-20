В Подмосковье 17 человек отравились шаурмой

В подмосковном Егорьевске 17 человек обратились за медицинской помощью из-за отравления шаурмой, купленной в местном общепите, сообщила региональная прокуратура. Среди отравившихся семеро детей. По данным msk1.ru, речь идет о кафе «Вкус Востока».

Все пострадавшие обратились в медучреждения вечером 19 мая. В сообщении прокуратуры говорится, что всем обратившимся оказана медицинская помощь, угрозы их жизни нет. Есть ли среди пострадавших госпитализированные, не уточняется.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.238 УК (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). Дело взято на контроль Егорьевской городской прокуратурой. Msk1.ru пишет, что заведение «Вкус Востока» опечатано.

Полина Мотызлевская