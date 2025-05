Рок на паузе

Солист мультиплатиновой итальянской группы Maneskin Дамиано Давид выпустил первый сольный альбом «Funny Little Fears». О том, как симпатичный итальянец записал в Америке альбом без особых примет, рассказывает Игорь Гаврилов.

Maneskin — не просто европейская, но неанглоязычная группа, которая стала популярной во всем мире. С песней «Zitti e Buoni» Maneskin выиграли «Евровидение» 2021 года, и на короткий момент показалось, что для того, чтобы стать мировой знаменитостью, совсем не обязательно петь на «понятном всем» языке, главное — это молодость, страсть и самобытность. Впрочем, самыми заметными песнями, с которыми Maneskin штурмовали самые престижные арены в том же году, стали «I Wanna Be Your Slave» и кавер-версия песни The Four Seasons «Beggin».

И тем не менее Maneskin позиционировали себя как итальянская группа, демонстрируя жаркий темперамент в аранжировках и шоу. Бас-гитаристка Виктория де Анджелис излучала радиоактивную сексуальность. Гитарист Томас Рагги демонстрировал исполнительскую эквилибристику, вдохновляясь Джимми Хендриксом. А Дамиано Давид играл в харизматичного гендерно флюидного фронтмена, смущая неокрепшие умы.

Казалось, что из всех условно молодых групп мирового мейнстрима Maneskin больше прочих соответствуют понятию «классический рок-н-ролл».

Однако после турне в поддержку третьего, полного смелых решений и хитовых мелодий альбома «Rush!» (2023) члены Maneskin решили друг от друга отдохнуть. А Дамиано Давид, несомненно один из самых узнаваемых мужчин в рок-музыке, решил выпустить сольный альбом, работа над которым началась после его переезда в Лос-Анджелес в начале 2024 года. Запись получилась гораздо более американской, чем хотелось бы поклонникам Maneskin, уважающим их итальянскую кровь. И гораздо менее роковой, чем хотелось бы кому угодно. Вряд ли те, кто полюбил Maneskin за их жизнелюбивый рок-н-ролл, мечтали о таком продолжении карьеры лидера.

Мир по инерции воспринимает Дамиано Давида как лидера громкой рок-группы, поэтому интервью в преддверии релиза альбома «Funny Little Fears» он дал среди прочего серьезному «металлическому» журналу Kerrang!. И там, как и в других СМИ, сказал, что «Funny Little Fears» — это его возвращение к жизни, движение от боли и уязвимости к счастливым временам, а годы успеха Maneskin сопровождались у него страданиями в личной жизни. Понять, что его так терзало, нелегко.

Катализатором к созданию новых песен стал благополучный союз Давида с американской телезвездой Дав Кэмерон. О пагубных пристрастиях певца ничего не известно, может быть, речь именно о них, когда Дамиано Давид говорит, что в период мировой славы Maneskin ему было «по-настоящему плохо».

В первом тизере к альбому, который певец выпустил осенью 2024 года, говорилось: «Меня зовут Дамиано Давид, и сегодня первый день моей жизни». Сам альбом никаких деталей относительно темного периода в жизни Дамиано Давида не раскрывает.

Когда в первом клипе нового периода «Silverlines» он появился в стереотипном ретрообразе итальянского юноши из старого кино, можно было воспринять это как очередную радикальную и самоироничную смену имиджа и ждать, что будет дальше. Но Дамиано Давид в этом своем «Рипли»-стиле остался, похоже, надолго.

По большому счету ни в песнях, ни в визуальном ряде сегодняшнего Дамиано нет ничего подчеркнуто итальянского. Среди авторов песен альбома помимо наделенной многими талантами Кэмерон сплошь американские альтернативные продюсеры, но нет фигур уровня шведа Макса Мартина, который помогал Maneskin с «Rush!». Когда представитель музыкальной культуры с ярко выраженными национальными чертами находит убедительный способ обозначить их в международном продукте, это достойно уважения, но их может не быть в его музыке совсем. А вот что должно быть, так это яркая индивидуальность. И когда, например, девушки из k-pop-группы, выходя на англоязычный рынок, полностью отказываются от корейской идентичности, они все же стараются найти нечто индивидуальное в музыкальном языке.

С ремесленной точки зрения альбом «Funny Little Fears» сделан безупречно. Как будто по прослушивании альбома Харри Стайлза стриминг-алгоритм подбрасывает тебе одну за другой менее талантливые песни совсем неизвестного артиста, «одного из многих». Специалисты по сонграйтингу вправе восхищаться неожиданными гармоническими ходами в песне Дамиано Давида «Perfect Life» или впечатляющим развитием основной темы в балладе «The Bruise», записанной вместе с актрисой и певицей Суки Уотерхаус. Но убеждает ли в целом перерождение «плохого парня» сразу в «очень хорошего»?

Дамиано Давид в этом альбоме настолько хороший, что уже практически никакой.

Даже татуировки на его лице, на которые сделан акцент в дизайне альбома, фейковые, хотя реальных тату вполне возможно было ожидать от вчерашнего хулигана. А в сочетании с тщательно отглаженным воротником рубашки это было бы даже забавно.

Впрочем, соотечественники готовы болеть за Дамиано Давида в любом виде. В чарте итальянского iTunes альбом «Funny Little Fears» — на первом месте.

Игорь Гаврилов