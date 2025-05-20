В Забайкалье готовятся принять закон, разрешающий эвтаназию безнадзорных животных

Депутаты законодательного собрания Забайкалья рассмотрят на сессии 28 мая законопроект «О внесении изменений в закон "Об обращении с животными без владельцев на территории Забайкальского края"». Поправки дают возможность региональным властям вводить на территории края «экстраординарную ситуацию», допускающую эвтаназию бездомных животных. Как сообщает пресс-служба краевого парламента, авторами инициативы являются депутаты из фракции «Единой России» Сокто Мажиев, Виктор Наделяев и Михаил Якимов.

«На сегодня в приютах Забайкалья находится более 5 тыс. безнадзорных собак. По данным мониторинга, более 6 тыс. особей еще остаются на улицах сел и городов. Мы считаем, что это очень много. Более 300 млн руб. регион в прошлом году потратил на содержание собак. На мой взгляд, это крайне неэффективно»,— цитируется в сообщении один из инициаторов Михаил Якимов.

Отмечается при этом, что объявление экстраординарного режима «будет носить временный характер», а его применение рассчитано на случаи, «когда действующие меры уже не могут обеспечить безопасность людей». Режим может объявляться на территории как всего Забайкалья, так и отдельно взятых муниципалитетов. Окончательное решение должно приниматься региональным правительством по представлению Госветслужбы и на основании сведений от муниципалитетов. Последних также наделят правом «инициировать необходимость введения и отмены режима экстраординарной ситуации». В случае принятия закон может вступить в силу с 1 октября 2025 года.

Кроме того, на сессии 28 мая депутаты рассмотрят инициативу, предусматривающую обязательную регистрацию домашних собак жителями Забайкалья и их последующую маркировку за свой счет в срок до 1 марта 2026 года. После этой даты владельцев незарегистрированных собак будут штрафовать на суммы от 3 тыс. до 5 тыс. руб.

Как в Госдуме совершенствуют законодательство о безнадзорных животных — в материале «Ъ» «Собакам ищут ответственный орган».

Влад Никифоров, Иркутск