Патриарх Кирилл наградил Лаврова орденом Александра Невского I степени

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл наградил министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова орденом Cвятого благоверного князя Александра Невского I степени за вклад в развитие церковно-государственных отношений. Патриарх лично вручил награду на пасхальном приеме в МИДе.

«При получении ордена мы провозглашаем по-гречески «Аксиос», что значит «достоин». Я провозглашаю по-русски — "достоин". Достоин!» — сказал предстоятель РПЦ во время торжественной церемонии (цитата по ТАСС).

Ордена II степени были также удостоены председатель комитета Совфеда РФ по международным делам Григорий Карасин и чрезвычайный и полномочный посол РФ Александр Яковенко. Ордена им вручили за вклад в развитие церковно-государственных отношений.