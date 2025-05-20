Число детских суицидов Нижегородской области выросло почти вдвое за 2024 год

Количество суицидов среди несовершеннолетних в Нижегородской области за 2024 год выросло почти в два раза по сравнению с 2023 годом. Их зафиксировано 15 против 8 годом ранее, следует из доклада детского омбудсмена Маргариты Ушаковой.

Коэффициент по детским суицидам повысился в регионе с 0,13 до 0,25 случая на 10 тыс. детского населения.

Кроме того, зафиксировали 321 случай несуицидального самоповреждающего поведения (НСП) и суицидального поведения среди несовершеннолетних. Из них 237 — у девочек.

Большинство таких случаев (133) выявлено у детей в возрасте 15-17 лет, на втором месте дети 13-14 лет (127 случаев), в 46 случаях это были дети 10-12 лет.

Причинами НСП у 77 детей названо психическое заболевание, у такого же количества — депрессивное состояние. В 74 случаях причинами стало эмоционально неустойчивое состояние; в 43 — конфликты с родителями, опекунами и педагогами; в 19 — демонстративно шантажное поведение; в 11 — конфликты с одноклассниками и друзьями; в 5 — неразделенная любовь.

187 детей с выявленными в 2024 году случаями НСП получают стационарную помощь в областном клиническом центре психического здоровья им. П.П. Кащенко; 48 — у участковых врачей-психиатров; 44 — у врача-психиатра Консультативно-диагностического центра по охране психического здоровья детей. Еще двое несовершеннолетних обратились в частные медцентры.

В отчете омбудсмена указано, что укомплектованность психиатрической службы детскими врачами-психиатрами составляет 72%, медицинскими психологами — 67%. Также наблюдается отсутствие психиатрического дневного стационара, недостаточное количество кабинетов медико-психологического консультирования, трудности межведомственного информирования о случаях незавершенного или завершенного суицида.

При этом отмечен положительный опыт организации кабинетов медикопсихологического консультирования на базе детских поликлиник.

Галина Шамберина