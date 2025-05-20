Предпринимателя из Севастополя Бойчука обвинили в хищении 176 млн рублей

Военные следственные органы СКР возбудили уголовное дело против севастопольского бизнесмена Виктора Бойчука. Ему инкриминируют хищение 176 млн руб. при выполнении гособоронзаказа, сообщили в ведомстве.

Минобороны заключило госконтракты с ИП Виктором Бойчуком в 2023 и 2024 годах. По ним предприниматель обязывался поставлять древесину. При этом он подавал фиктивные документы о качестве и цене поставляемого сырья. Фигуранта арестовали по ходатайству следствия.

Согласно открытой информации, Виктор Бойчук зарегистрировался как индивидуальный предприниматель в сентябре 2021 года. Основным видом деятельности заявлена розничная торговля топливом, включая древесное и газ. Дополнительно указывается распиловка и строгание древесины.

Никита Черненко