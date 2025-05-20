На Дону все меры поддержки участники СВО могут получать в режиме «одного окна»

В Ростовской области стартовал пилотный проект по предоставлению участникам СВО и их семьям всех доступных им мер поддержки в режиме «одного окна» и по единому заявлению в МФЦ. Об этом информирует пресс-служба регионального правительства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Константин Франовский, Коммерсантъ Фото: Константин Франовский, Коммерсантъ

Если раньше заявителям приходилось обращаться в различные инстанции, потратив на это не один день, то теперь для получения услуг достаточно дважды посетить МФЦ. В первый раз, чтобы подать документы, и еще раз — получить результат. С момента запуска проекта, сервисом смогли воспользоваться почти 1,5 тыс. участников СВО и членов их семей, поясняют в сообщении.

«Это, можно сказать, уникальный проект. Он получил положительные отзывы Минобороны, Минэкономразвития и Минцифры России. Эта модель оказания услуг участникам СВО и их семьям признана наиболее эффективной. И наш опыт уже тиражируется в 12 регионах, а Минцифры России разрабатывает на его основе сервис на портале госуслуг», — поделился глава региона во время посещения одного из ростовских МФЦ.

По информации пресс-службы, участникам СВО и их семьям доступно 70 различных мер поддержки федерального, регионального и муниципального уровней. Подобрать нужные услуги заявитель может самостоятельно в секторе пользовательского сопровождения в офисе МФЦ, либо на портале центра с помощью интерактивного помощника. В случае возникновения вопросов, можно обратиться за консультацией к сотрудникам МФЦ. Они помогут подобрать актуальные для семьи меры поддержки и предоставят необходимую информацию по каждой из услуг.

Валентина Любашенко