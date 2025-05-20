ММК переходит на отечественное решение в области управления данными

ММК выбрал Arenadata Catalog (ADC) в качестве новой платформы для управления корпоративными данными. Завершить миграцию на отечественную систему планируют до конца 2025 года.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба ММК Фото: Пресс-служба ММК

Миграцию с используемой ранее системой Informatica планируется завершить до конца 2025 года. На первом этапе команда сосредоточится на развёртывании платформы и переносе метаданных. Внедрение ADC повысит прозрачность и доступность информации для аналитиков и проектных групп, в том числе Центра искусственного интеллекта ММК.

«Мы используем продукты Группы Arenadata для построения корпоративного хранилища данных уже около пяти лет и уверены в их качестве, высоком уровне технической поддержки и ориентации компании на развитие своих решений. Это стало в том числе одним из нефункциональных факторов при выборе новой платформы. ADC — шаг к независимости и устойчивости наших ИТ-систем», — комментирует Дмитрий Ганаев, начальник офиса управления данными «ММК-Информсервис».

«Мы рады, что решение ММК по переходу на ADC стало результатом взвешенного и глубоко проанализированного выбора. Для нас это показатель зрелости продукта и доверия к команде. Мы уверены, что внедрение принесёт ММК значимый эффект, а наши компетенции в области дата-менеджмента станут надёжной опорой для ММК на каждом этапе проекта», — заявил Максим Власюк, директор департамента по работе с промышленным сектором Группы Arenadata.

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