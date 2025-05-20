В Оренбуржье черный лесоруб отделался условным сроком

Абдулинский районный суд рассмотрел уголовное дело жителя Бугуруслана, обвиняемого по ч. 3 ст. 260 УК РФ «Незаконная рубка деревьев, совершенная в особо крупном размере», сообщили в прокуратуре Оренбургской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Как следует из материалов дела, мужчина решил вырубить деревья с целью их последующей продажи. Для реализации своего замысла он использовал бензопилу.

В итоге региональному министерству природных ресурсов, экологии и имущественных отношений был причинен ущерб на сумму свыше 270 тыс. руб.

Суд назначил виновному наказание в виде условного лишения свободы на срок один год. Кроме того, с него был взыскан причиненный ущерб, а бензопила конфискована в доход государства.

Алексей Алексеев