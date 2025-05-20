Глава СКР потребовал доклад по делу об изнасиловании и избиении в Краснодаре

Председатель СКР Александр Бастрыкин затребовал отчет о расследовании группового нападения на жительницу Краснодара, по факту которого возбуждено уголовное дело по ст. 131 УК РФ (изнасилование). Об этом сообщает информационный центр ведомства в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

По данным следствия, в мае 2025 года один из злоумышленников совершил преступление в присутствии своих сообщников, которые затем жестоко избили потерпевшую, нанеся ей несколько ударов по голове и телу.

Председатель СКР Александр Бастрыкин поручил руководителю краевого управления Андрею Маслову представить отчет о первых результатах расследования и позже доложить о развитии дела. Центральный аппарат ведомства будет контролировать выполнение этого распоряжения.

Следователи пока не установили личности подозреваемых.

Мария Удовик