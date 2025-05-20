Ростовская область подала заявку на ДЭГ на выборах в сентябре

Ростовская область планирует применить дистанционное электронное голосование на выборах 2025 года, сообщили в региональном избиркоме. Соответствующая заявка направлена на рассмотрение в ЦИК России, отметили в ИК РО.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Отмечается, что дистанционное электронное голосование в регионе будет применено на выборах всех уровней. «Войдет ли Ростовская область в перечень регионов, где будет использоваться ДЭГ, станет известно в июне. Решение примет Центризбирком», — добавили в избиркоме.

Единый день голосования пройдёт 14 сентября. Жители Ростовской области изберут нового губернатора, а также парламентариев в местные представительные органы власти в Ростове-на-Дону, Волгодонске, Донецке, Каменске-Шахтинском, Новочеркасске, Шахтах, Гуково и Зверево, а также в Куйбышевском сельском поселении.

Наталья Белоштейн