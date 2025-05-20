Проект по модернизации трамвайного комплекса Перми может завершиться в следующем году

Концессионер модернизации трамвайного комплекса в Перми «Мовиста» вышел с инициативой в ФАС о продлении срока проекта, сообщил сегодня на комитете по развитию инфраструктуры заксобрания вице-премьер правительства Андрей Алякринский. Он отвечал на вопросы депутатов, которые касались сроков реализации этого проекта. Парламентарии выразили опасение, что проект может быть остановлен.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран

По информации чиновника, концессионер примерно шесть месяцев «простоял в зимний период», не осуществляя работу. Причина — остановка финансирования проекта со стороны партнера — банка ВЭБ. «Сегодня они (концессионер.— «Ъ-Прикамье») все свои проблемы решили и приступили к работам по улице Мира в Перми»,— рассказал господин Алякринский. По его информации, перекладка путей на улице Мира в этом году будет закончена, но концессионер не успеет построить новое депо в Балатово. По сведениям вице-премьера, проектирование объекта будет идти до конца 2025 года, после чего ориентировочно чуть более года понадобится на его строительство. На этот же период будет продлен срок реализации концессии. «Но проект точно не встанет. Вопрос на контроле у Минтранса РФ»,— добавил Андрей Алякринский.

При этом «Мовиста» доказывает, что проект подорожал, в то время как в правительстве Пермского края считают, что концессионер может «вписаться» в утвержденные расценки, пояснил зампред.

Депутаты уточнили, будут ли применены штрафные санкции к концессионеру за изменение сроков сдачи стройки и на ком лежит ответственность за перенос сроков. Андрей Алякринский ответил, что на концессионере. «Все договорные обязательства будут соблюдены»,— заверил он.

Концессионное соглашение о модернизации трамвайного комплекса в Перми было подписано в ноябре 2022 года. ООО «Мовиста Регионы Пермь», дочерняя структура холдинга «Мовиста Регионы», стало единственным участником конкурса на право его заключения. Согласно документу, до 2025 года в Перми планировалось отремонтировать 34,7 км трамвайных путей, реконструировать депо «Балатово», обновить семь тяговых подстанций и закупить для трамвайного парка города 44 новых вагона.