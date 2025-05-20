В Волгоградской области сухогруз сел на мель в акватории Волги, начата проверка

Волгоградский следственный отдел на транспорте Западного МСУТ СК России приступил к доследственной проверке по факту нарушения правил безопасности движения и эксплуатации водного транспорта. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Согласно релизу, в вечернее время 18 мая этого года сухогруз сел на мель в акватории Волги близ поселка Горный Балыклей Волгоградской области. В итоге в отсек судна попала вода.

Никто не пострадал, разлива нефтепродуктов не зафиксировано. При этом у сухогруза повреждена носовая часть.

Специалисты оценивают сумму причиненного ущерба. Следователи изучили место происшествия, выясняют все обстоятельства случившегося.

Павел Фролов