В Кисловодске установили бронзовый памятник Федору Шаляпину

Бронзовый памятник великому оперному исполнителю Федору Шаляпину торжественно открыли в музее «Дача Шаляпина» в Кисловодске. Об этом сообщили в администрации города-курорта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: администрация Кисловодска Фото: администрация Кисловодска

Легендарный бас посещал Кисловодск пять раз с 1886 по 1917 годы. Семейство артиста арендовало именно ту дачу, где сейчас размещается музей.

Авторы композиции — скульпторы братья Юрий и Виктор Жонглины — изобразили Федора Шаляпина во время отдыха. По замыслу мастеров, он словно спустился в уютный дворик в сопровождении своей любимой собаки по кличке Булька.

Николай Аксенов