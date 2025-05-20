Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

В Кисловодске установили бронзовый памятник Федору Шаляпину

Бронзовый памятник великому оперному исполнителю Федору Шаляпину торжественно открыли в музее «Дача Шаляпина» в Кисловодске. Об этом сообщили в администрации города-курорта.

Фото: администрация Кисловодска

Фото: администрация Кисловодска

Легендарный бас посещал Кисловодск пять раз с 1886 по 1917 годы. Семейство артиста арендовало именно ту дачу, где сейчас размещается музей.

Авторы композиции — скульпторы братья Юрий и Виктор Жонглины — изобразили Федора Шаляпина во время отдыха. По замыслу мастеров, он словно спустился в уютный дворик в сопровождении своей любимой собаки по кличке Булька.

Николай Аксенов

Новости компаний Все