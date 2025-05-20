Сочинские строители завершают восстановление 51 объекта в ДНР

Строительные бригады из Сочи завершают восстановление 28 многоквартирных домов и 23 социальных объектов в Донецкой Народной Республике. Этот вопрос обсуждался на совещании с участием главы Сочи Андрея Прошунина и представителей городской администрации, сообщает пресс-служба мэрии курорта в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Как утончил господин Прошунин, в ближайшие дни Мариуполь получит три восстановленных многоквартирных дома на улицах Горловской, Громовой и Ленина, а также здание таможни на улице Лунина. Готовность административного здания составляет 95%, работы по благоустройству продолжаются. Капитальный ремонт фасадов выполнен в соответствии с современными строительными нормами.

В восстановлении объектов в Донецкой Республике участвуют 180 строителей из Сочи. На освобожденных территориях, таких как Донецк, Мариуполь, Макеевка, Харцызск и Амвросиевка, восстановлены фасады 80 многоквартирных домов. В настоящее время под контролем Сочи находится более 200 зданий, включая жилые дома и социальные объекты. Все этапы работ находятся под постоянным контролем, и при необходимости принимаются оперативные решения для успешного выполнения поставленных задач.

Работы проводятся в рамках инфраструктурного проекта Минстроя России с использованием федерального бюджета. Кроме строительных работ, Сочи также отправляет гуманитарную помощь в новые регионы и принимает семьи из Луганской и Донецкой народных республик, а также Херсонской области на реабилитацию.

Мария Удовик