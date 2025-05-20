«Яндекс.Маркет» запустит в Екатеринбурге премиальную платформу

Сервис «Яндекс.Маркет» объявил о запуске премиальной платформы Ultima в Екатеринбурге. Как рассказали представители сервиса, там будут представлены премиальные и нишевые бренды такие как Prada, Balenciaga, а также российские и уральские бренды.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

По словам менеджера по развитию бизнеса Александра Борздыко, ранее сервис был запущен в Москве и Санкт-Петербурге, но впоследствии было принято решение о его масштабировании. На сегодняшний день в сервисе представлено около 1 млн товаров от 700 брендов. Помимо одежды и аксессуаров на площадке также размещены товары для дома и техника.

Отмечается, что в Свердловской области новый сервис работает только в Екатеринбурге. Как сообщал «Ъ», в Москве сервис запустился в конце 2024 года, отмечалось, что особенностью площадки стало наличие брендов, части из которых нет в официальной продаже на российском рынке.

Подробнее — в материале «Ъ» «Люкс потянулся в онлайн».

Полина Щуцкая