В КБР пресекли контрабанду 6,5 кг сибутрамина за рубеж

Правоохранители Кабардино-Балкарии изъяли 6,5 кг сильнодействующего вещества сибутрамина, предназначенного для отправки в одну из стран ближнего зарубежья. Об этом сообщило республиканское управление МВД.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пелагия Тихонова, Коммерсантъ Фото: Пелагия Тихонова, Коммерсантъ

Оперативники совместно с сотрудниками Минераловодской таможни обнаружили посылки, содержащие сибутрамин, в почтовом отделении Баксана и сортировочном центре логистической компании в Пятигорске. Отправителем значилась 26-летняя жительница Зольского района КБР.

В отношении женщины ведется расследование по двум статьям Уголовного кодекса: попытка контрабанды сильнодействующих веществ (ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 226.1) и незаконный оборот сильнодействующих или ядовитых веществ в целях сбыта в крупном размере (ч. 3 ст. 234).

Николай Аксенов