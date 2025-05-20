В Краснодаре юмориста будут судить за неприличные шутки о верующих

Следственное управление СКР по Краснодарскому краю завершило расследование уголовного дела в отношении жителя Краснодара, который во время стендап-шоу «высказывал оскорбительные комментарии на религиозную тематику». Об этом говорится в сообщении ведомства в Telegram.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По данным «Ъ», фигурантом дела о хулиганстве, совершенном по мотивам религиозной ненависти (п. «б» ч. 1 ст. 213 УК РФ), является 26-летний Алексей Киселев. В декабре 2023 года он участвовал в мероприятии «Шоу молодых комиков», которое проходило в Краснодаре в заведении Stand Up Bar Krasnodar. «Намереваясь продемонстрировать пренебрежительное отношение к окружающим», во время своего выступления Алексей Киселев высказался с использованием грубой нецензурной брани в адрес католиков и православных христиан, утверждает следствие. Тем самым юморист допустил оскорбление и унижение верующих.

Противоправные действия злоумышленника были выявлены сотрудниками управления ФСБ России по Краснодарскому краю. Алексей Киселев был задержан и помещен под домашний арест. В ходе следствия юморист полностью признал вину.

Анна Перова, Краснодар