Житель Кизнера признан виновным в истязании своих детей

Кизнерский районный суд Удмуртии вынес приговор 26-летнему жителю поселка Кизнер и признал его виновным в неисполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетних и истязании (ст. 156, ст. 117 УК РФ), сообщает пресс-служба СУ СКР по республике.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба СУ СКР по Удмуртии Фото: пресс-служба СУ СКР по Удмуртии

Суд установил, что с июня по сентябрь 2024 года фигурант не исполнял свои родительские обязанности, а также систематически избивал и жестоко обращался со своими четырьмя несовершеннолетними детьми и двумя пасынками из-за личной неприязни.

Подсудимый вину признал. Ему назначено пять лет и один месяц лишения свободы в исправительной колонии общего режима.