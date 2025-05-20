В Тольятти на вечно затапливаемой улице Лесной строят насосную станцию

В Тольятти на ул. Лесной идет строительство насосной станции ЛНС-5 для перекачки дождевых вод на очистные сооружения. Об этом сообщил в своем Telegram-канале глава города Илья Сухих.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Параллельно на этом участке ведётся строительство резервуара емкостью 2 600 кубометров для сбора талых и дождевых вод. Завершить работы первого этапа и ввести комплекс в эксплуатацию городские власти планируют до конца 2025 года.

Реализация проекта продолжится в 2026 году. По словам господина Сухих, вторым этапом предусмотрено строительство напорного и самотечных коллекторов в районе ул. Лесной, Автозаводского шоссе, бульвара 50 лет Октября.

«По оценкам коллег, эти объекты могут быть введены в эксплуатацию уже к середине следующего года»,— заявил глава Тольятти.

Предполагается, что все эти меры позволят своевременно собирать и отводить поверхностные воды на очистные, минимизировав риски подтопления проезжей части на ул. Лесной.

Алексей Алексеев