Челябинцы больше всего хотят жить в Москве и Екатеринбурге

В январе-апреле 2025 года самыми востребованными городами для поиска жилья с целью покупки или аренды у челябинцев оказались Москва и Екатеринбург. Чаще всего недвижимость в российских миллионниках ищут люди 36-45 лет, сообщает пресс-служба ПАО «Мегафон».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Надежда Буаллаг, Коммерсантъ Фото: Надежда Буаллаг, Коммерсантъ

Люди в возрасте 36-45 лет составляют 37% от всех челябинцев-посетителей сайтов по поиску жилья в миллионниках России. Еще 30% приходится на южноуральцев 26-35 лет. Категория же 46-55 лет занимает 17% от общего числа. Что касается гендерного различия в желании приобрести недвижимость, то его практически нет — 53% посетителей тематических порталов — женщины.

В целом жители городов-миллионников России чаще всего рассматривают покупку и съем квартир и домов в двух столицах — Москве и Санкт-Петербурге. Третьим по востребованности городом стала Самара. Однако в рейтингах отдельно взятых регионов в первую очередь ищут недвижимость в Москве и в городе проживания.

Виталина Ярховска