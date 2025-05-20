Евросоюз намерен снять экономические санкции с Сирии

Главы МИД ЕС собираются согласовать снятие экономических санкций, введенных в отношении Сирии при президенте Башаре Асаде. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на главу европейской дипломатии Каю Каллас. Сегодня она приехала на заседание министров иностранных дел Евросоюза в Брюсселе, на котором, помимо прочего, обсудят и сирийский вопрос.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Yamam al Shaar / Reuters Фото: Yamam al Shaar / Reuters

На прошлой неделе госпожа Каллас заявила о еще большем смягчении санкций в отношении Сирии. По ее словам, это позволит начать финансирование сирийских министерств, занятых восстановлением государства и миграционной политикой.

13 мая распоряжение об отмене всех санкций против Сирии дал президент США Дональд Трамп. Это решение последовало за встречей господина Трампа с нынешним президентом Сирии Ахмедом аш-Шараа. Первые ограничительные меры в отношении Дамаска Вашингтон ввел еще в 1970-е годы.

Подробности — в материале «Ъ» «Дамаск рассчитывает на потепление».