Точка сборки

Представляемая с обеих сторон информация о разговоре между российским и американским президентами в большей степени (как, впрочем, и оба предыдущих раза двумя и тремя месяцами ранее) характеризует его форму, нежели содержание. «Откровенный», «превосходный», «во взаимоуважительном ключе». Владимир Путин поздравил Дональда Трампа с рождением внука. Оба не хотели класть трубку. Трамп предложил Путину звонить в любое время.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Доцент кафедры политического анализа факультета государственного управления МГУ Александр Коньков

Фото: архив Александра Конькова Доцент кафедры политического анализа факультета государственного управления МГУ Александр Коньков

Фото: архив Александра Конькова

Говорили об Украине (как, впрочем, и о двусторонних отношениях и возможном новом обмене заключенными, о Ближнем Востоке и иранской ядерной программе), но что конкретно, остается лишь догадываться. В частности, ни из уст самих президентов, ни от их помощников в итоговых комментариях не звучит слов о территориях, демилитаризации и денацификации, санкциях и НАТО. Все субстантивное, что лидеры говорят друг другу, остается между ними, и это, возможно, важнейшая характеристика той атмосферы «личной химии», которая вокруг них прорисовывается — вокруг тех двоих, для кого современная информационная среда часто бывает обоюдоостра.

В сухом остатке имеет смысл обратить внимание на взаимоувязку продвигаемого Украиной и ЕС перемирия и отстаиваемого Россией долгосрочного мира.

Ключевой точкой сборки здесь становится обозначенный президентом России меморандум по поводу будущего урегулирования. Именно он, видимо, и подразумевался среди немногих публичных итогов прошедших в Стамбуле переговоров: Россия и Украина в деталях пропишут собственные видения того, как может выглядеть прекращение огня.

Трамп заявил о необходимости определения условий сугубо двумя сторонами, а Путину важно зафиксировать договоренности на бумаге. Если будут определены принципы и сроки будущего мирного соглашения, российский президент не исключил «и возможного прекращения огня на определенное время в случае достижения соответствующих договоренностей». Судя по всему, именно меморандум на ближайшую перспективу (которая, впрочем, может и затянуться — пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков уже обозначил, что «предстоит сложная работа по согласованию») займет основную часть политико-дипломатических (а с ними и информационных) усилий.

Американский президент анонсирует «пряник» в виде торговых преимуществ в случае прекращения боевых действий как для России (включая, видимо, окончание или ослабление санкций), так и для Украины (в процессе ее восстановления). Однако, что будет, если начавшийся процесс все же не приведет к желаемому результату, остается за скобками. С российской стороны здесь сюрпризов не будет. Владимир Путин вновь подчеркнул: «Главное для нас — устранить первопричины этого кризиса».

Александр Коньков, доцент кафедры политического анализа факультета государственного управления МГУ