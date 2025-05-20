Общий враг

Переговоры в целом идут по российской траектории. Дональд Трамп — по крайней мере, пока — наш идеологический партнер по некоторым вопросам. Его взгляды значительно ближе к российским, чем к европейским. Судя по внутриполитической динамике, его позиции крепки. Им довольны, как называл их Валентин Зорин, некоронованные короли Америки и «красные» штаты. Соответственно, уходить от своих позиций он, скорее всего, на данном отрезке не будет.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Заместитель директора центра Института мировой военной экономики и стратегии НИУ ВШЭ Георгий Асатрян

Фото: архив Георгия Асатряна Заместитель директора центра Института мировой военной экономики и стратегии НИУ ВШЭ Георгий Асатрян

Фото: архив Георгия Асатряна

Трамп хочет закончить конфликт. У него есть большие планы. И переговоры, можно предположить, были не только об украинском конфликте, а о российско-американских отношениях. Переговоры великих держав априори всегда являются в том числе переговорами о международной системе.

Украинская папка для трампистов — чемодан без ручки. Это война демократов, он не вписан в эту схему.

Но, полагаю, из-за сопротивления либерального канона, глобалистов в Европе, конфликт будет продолжаться. Однако это лишь продлит его, но не изменит исход. Россия дает понять, что возможно только системное завершение конфликта, то есть с учетом и устранением его первопричин. До начала решения этих вопросов срочные перемирия не имеют смысла. Они даже вредны. Первопричины конфликта лежат в политике либерально-глобалистского Запада. А эта система враждебна как для России, так и для трампистской Америки.

Георгий Асатрян, заместитель директора центра Института мировой военной экономики и стратегии НИУ ВШЭ