Разговор в динамике

Разговор двух президентов — Владимира Путина и Дональда Трампа — это в любом случае позитивное явление. Мы видим явное изменение позиции Вашингтона, который все больше движется в сторону признания рациональности и принятия российского подхода по поводу окончательного урегулирования украинского конфликта, а не временного перемирия. Это первое.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Директор ИМЭМО РАН Федор Войтоловский

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Директор ИМЭМО РАН Федор Войтоловский

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Второе. Мы видим, что очень серьезно «разъехались» позиции Вашингтона и его союзников в ключевых европейских столицах. В то же время мы видим, что между позициями Парижа, Берлина, Лондона и Варшавы также все больше и больше внутренних нюансов и расхождений. Кажущейся консолидации, которую они стремились демонстрировать не так давно, уже нет.

Третье. Мы видим, как влияют контакты президентов России и США на позицию Украины. Киев начинает проявлять все большую готовность к диалогу. В Стамбуле состоялась первая за три года встреча российской и украинской делегаций. Сейчас обсуждаются условия дальнейших шагов в рамках переговорного процесса между Москвой и Киевом.

Налицо серьезная трансформация позиции украинского руководства, которое еще не так давно заверяло, что с Россией и российскими официальными лицами ни о чем разговаривать не будет.

Так что динамика есть, хоть и не быстрая. Но никто из профессионалов, которые понимают, что происходит, и не ожидал каких-то прорывов.

Федор Войтоловский, директор ИМЭМО РАН