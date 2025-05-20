Если обобщить происходящее в последние дни вокруг Украины, включая разговор Владимира Путина и Дональда Трампа, можно сказать, что происходит распределение ролей, как в театре на первой читке новой пьесы. Иными словами, кто будет участвовать в постановке и в каком амплуа. Пока получается следующее. Трамп постепенно склоняется к российскому видению, согласно которому разговор по остановке и урегулированию военного конфликта на Украине ведут Москва и Киев, а Вашингтон выполняет функцию арбитра и гаранта договороспособности сторон, в первую очередь — Украины. Европа из этого сценария исключена как сторона откровенно деструктивная, выступающая стороной конфликта, но отрицающая это.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Нервная реакция Киева и европейских столиц на подобную композицию связана с тем, что она представляет собой кардинальное отступление от их представлений. Согласно последним, процесс должен выглядеть как диалог России с одной стороны и «коллективной Украины» в составе Киева, ЕС и США с другой. Оппонент Москвы должен выступать с единых позиций, координируя санкционное давление и ставя условия для начала и хода разговора. Такая схема отвергается Трампом. И кажется, что такая его позиция не только устойчива, но и имеет тенденцию укрепляться.

Это пока ничего не говорит о сути переговоров, потому что тут представления России и остальных совершенно не совпадают.

Трампу, собственно, суть сейчас и не важна, ему нужна хотя бы видимость прогресса. И Путин ему в этом умело подыгрывает.

Однако исключение Европы объективно играет на руку Москве. В Киеве же, кажется, начинают понимать, что роль Европы в процессе все больше сводится к саботажу любых переговоров без предложения каких-либо рычагов и аргументов, которые способствовали изменению положения в пользу Украины.

От того, закрепится ли наметившееся распределение ролей, зависит на следующем этапе уже и содержание самих переговоров.

Федор Лукьянов, главный редактор журнала «Россия в глобальной политике»