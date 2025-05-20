Производство сидра и медовухи в России выросло более чем на 25%

В I квартале 2025 года объемы производства сидра и медовухи превысили прошлогодние показатели за аналогичный период на 25,6% и 27,2% соответственно. Суммарный объем производства данных алкогольных напитков превосходит результат 2024 года на 868,6 тыс. декалитров (дал). Об этом свидетельствуют данные, которыми поделились с «Ъ» в Федеральной службе по контролю за алкогольным и табачным рынками.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

С января по апрель 2024 года на территории РФ произвели 2414,7 тыс. дал сидра и 918,7 тыс. дал медовухи. С января по февраль 2025 года объем производства напитков составил 3033,6 тыс. дал и 1168,4 тыс. дал соответственно. При этом фиксируется рост и в рамках 2025 года. В марте предприятия изготовили 752,2 тыс. дал сидра, а в апреле — 827,5 тыс. дал. Показатели по медовухе за текущий год: март — 306,6 тыс. дал, апрель — 357 тыс. дал.

Из представленных службой данных следует, что рост производства фиксируется также в сегменте пива и пивных напитков. Показатели минувшего квартала превосходят объемы аналогичного периода 2024 года на 9624,3 тыс. дал, или на 3,6%. При этом тенденция может объясняться миграцией категорий внутри индустрии: часть производителей начала выпускать алкогольные коктейли как пивные напитки после частичной смены рецептуры. Так МПБК «Очаково» в августе 2024 года получила декларацию о соответствии на пивной напиток со вкусом джин-тоника.

Подробнее о процессах внутри индустрии — в «Коктейли смешались с пивом».