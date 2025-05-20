Выдано разрешение на возведение жилого квартала на месте долгостроя «Компаунд Живаго»
Группа «Развитие» возведет на месте долгостроя «Компаунд Живаго» на Уинской улице новый объект «Садовый квартал». Компания холдинга ООО СЗ «Пермский» получила разрешение на строительство жилого комплекса по улицам Уинской и Полковника Галанова и опубликовала проектную декларацию на объект в Единой информационной системе жилищного строительства (ЕИСЖС). Как уточнили «Ъ-Прикамье» в группе «Развитие», комплекс будет возводиться в несколько очередей. «Первой очередью квартала станет двухсекционный 16-этажный четырехподъездный дом, второй очередью — трехсекционный дом такой же высоты. В качестве третьей очереди квартала будет построен подземный паркинг на 227 мест»,— уточнили в группе.
Фото: СГ «Развитие»
Общая площадь всех этапов строительства квартала составит 47,7 тыс. кв. м. Ввести в эксплуатацию первую очередь «Садового квартала» на Уинской, 54, 56, планируется в IV квартале 2026 года, вторую - в IV квартале 2027-го. Комплекс, рассчитанный на 262 квартиры, будет относиться к классу «комфорт». Площадь участка под стройкой составляет 1,54 га.
Группа «Развитие» приобрела долгострой «Компаунд Живаго» с участком на торгах летом 2023 года. О планах завершения этого объекта застройщиком стало известно в конце 2024 года. В компании сообщали, что решение о достройке приняли после того, как «Развитие» получило заключение о возможности дальнейшего использования конструкций. После приобретения актива специализированная организация провела полное обследование строительных конструкций незавершенного здания.